Россия ведёт переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия ведет переговоры с Украиной по возвращению 13 жителей Курской области, которых, по подтвержденной информации, перевезли в Сумскую область Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", — рассказала Москалькова журналистам.

Она подчеркнула важность обеспечения безопасности мирных жителей и их скорейшего возвращения на родину. Власти надеются на положительное решение вопроса и готовы продолжать обсуждения, чтобы добиться безопасного возвращения граждан в Россию.

Уточнения

Татья́на Никола́евна Москалько́ва (род. 30 мая 1955, Витебск, Белорусская ССР, СССР) — советский и российский деятель органов внутренних дел, государственный и политический деятель, юрист.



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