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Пьяный россиянин покатался на электросамокате и получил два года тюрьмы

Правда ТВ

Житель Красноярска может получить до двух лет тюрьмы за вождение в состоянии алкогольного опьянения на мощном электросамокате Kugoo Kirin M5 Pro, который способен разгоняться свыше 50 километров в час, сообщает прокуратура Красноярского края. Этот самокат, из-за своих технических характеристик, приравнивается к мопедам, что требует обязательной регистрации и соблюдения всех правил дорожного движения.

42-летнего мужчину заметили сотрудники дорожной полиции. Несмотря на требование пройти медицинское освидетельствование, водитель отказался. Прокуратура уточняет, что ранее мужчина уже был привлечен к ответственности за подобное поведение и тогда заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей, лишившись водительских прав. Однако повторное нарушение правил на этот раз может привести к гораздо более серьезным последствиям – возможному тюремному заключению.

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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