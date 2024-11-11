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Путин заявил о дефиците яблок в России

1:04
Правда ТВ

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло отметил сохраняющийся дефицит яблок в стране и подчеркнул необходимость усиленного развития садоводства. Меняйло напомнил, что на юге России уже создан крупный яблоневый сад площадью 1,5 тысячи гектаров, способствующий увеличению внутреннего производства.

Сложности с обеспечением яблоками стали особенно актуальными после майских заморозков, из-за которых урожай в ряде регионов снизился до 30-40% от обычного объема. Это, в свою очередь, привело к росту цен на яблоки почти в два раза.

В ответ на эту проблему правительство намерено заместить дефицит поставками из стран, таких как Азербайджан, Армения, Турция, Китай, Сербия и Белоруссия. В Минсельхозе планируют довести уровень самообеспеченности яблоками до 100% к 2028 году.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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