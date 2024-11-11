Американский боксёр назвал Россию великой страной

Американский боксер Джейсон Гаверн, находящийся в Москве перед предстоящим боем против Вячеслава Дацика, поделился своими впечатлениями о России и российских людях. В интервью телеканалу "Рен ТВ" он заявил, что приезжает в Россию уже 21 год, и каждый раз чувствует себя здесь в безопасности и комфорте.

"Я люблю Россию. Русские люди очень классные, очень чистые. Мне нравится, чувствую себя в полной безопасности на улице", — рассказал Гаверн.

В карьере 47-летний боксер 27 побед, 21 поражение и 4 ничьи. Среди соперников Гаверна были такие спортсмены, как Денис Бойцов, Александр Устинов и Олег Маскаев.

Уточнения

Джейсон Гаверн (англ. Jason Gavern; 24 апреля 1977, Гаррисонберг, Виргиния, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, джорнимен.



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