Сырский рассказал о задачах ВСУ в Курской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поделился задачами украинской армии в Курской области. В своем Telegram-канале он подчеркнул стойкость украинских воинов, которая, по его словам, предотвращает продвижение российских войск на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях. По мнению Сырского, успешное сдерживание врага позволяет сохранить устойчивость фронта и избегать ухудшения ситуации.

Сырский также отметил, что российские силы стремятся вытеснить ВСУ и углубиться в контролируемые Украиной районы.

Ранее стало известно, что на освобожденных украинскими силами территориях Курской области остается значительное количество военной техники западного производства, которая активно используется украинскими бойцами. Одно из таких мест с западным вооружением российские военные продемонстрировали на видео.

Уточнения

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский (укр. Олександр Станіславович Сирський, род. 26 июля 1965, Новинки, Владимирская область, РСФСР, СССР) — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022).



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