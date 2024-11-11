Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области для атаки на ВСУ

Согласно данным американской разведки, Россия сконцентрировала около 50 тысяч солдат в Курской области, включая военных из Северной Кореи, для подготовки к атаке на Вооруженные силы Украины, сообщает The New York Post. По информации издания, российское командование нацелено на выдавливание украинских войск из региона.

Аналитики американских спецслужб оценивают ситуацию с тревогой, отмечая, что украинские силы сталкиваются с серьезными проблемами, в частности, из-за нехватки военного состава. Российские войска, не оттягивая силы с других направлений, продолжили активное продвижение, практически не встречая сопротивления в Курской области и на некоторых участках Донбасса.

По данным источников, российское наступление может начаться в ближайшие дни и, как полагают в разведке США, может завершиться серьезными потерями для ВСУ.

Уточнения

Солда́т — военный человек в разных званиях опытный в военном деле; обладающий воинскими качествами.



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