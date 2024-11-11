Трамп позвонил Путину и заявил о желании завершить конфликт на Украине

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил желание как можно скорее завершить конфликт на Украине, сообщает The Washington Post. По данным издания, беседа состоялась в минувший четверг, 7 ноября и была направлена на обсуждение путей достижения мира в Европе.

Трамп подчеркнул свою заинтересованность в налаживании диалога с Москвой и выразил готовность к дальнейшим обсуждениям, которые будут сосредоточены на "скорейшем урегулировании войны на Украине". Вашингтон также проинформировал украинское правительство о состоявшемся звонке и содержании беседы.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.



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