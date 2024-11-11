ФСБ сорвала попытку ГУР Украины угнать российский вертолет Ми-8МТПР-1

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении попытки угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, предпринятой Главным управлением разведки Украины. По информации Центра общественных связей ФСБ, украинская разведка пыталась угнать военный вертолет на подконтрольную Киеву территорию, намереваясь завербовать одного из российских пилотов.

В рамках оперативной работы ФСБ удалось дезориентировать украинских агентов, создав у них иллюзию успешного завершения операции. Это позволило не только предотвратить угон, но и получить точные данные о местоположении украинских систем ПВО, по которым впоследствии был нанесен удар.

Согласно данным, озвученным в опубликованном ФСБ видео, украинская разведка связалась с пилотом через мессенджер Telegram, предложив ему вознаграждение и помощь в эвакуации его семьи. План предусматривал, что перед вылетом летчик должен был отравить своих сослуживцев, а его семья эвакуировалась бы через Кишинев.

Уточнения

Вертолёт (устар. гелико́птер) — винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки, у которого подъёмная и движущая (пропульсивная) силы на всех этапах полёта создаются одним или несколькими несущими винтами с приводом от одного или нескольких двигателей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.