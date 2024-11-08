В Совфеде рассказали, почему дорожает сливочное масло

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Рост цен на сливочное масло в России связан с высоким спросом на продукт, что способствует дальнейшему его подорожанию, рассказал сенатор Совета Федерации Александр Двойных. По его словам, ажиотаж вокруг масла подстегивает интерес потребителей, что в свою очередь приводит к увеличению стоимости.

Сенатор призвал не раздувать ситуацию, подчеркнув, что повышение объемов производства сырого молока поможет стабилизировать цены. Двойных отметил, что Министерство сельского хозяйства уже ведет переговоры с регионами о наращивании производства.

Политик также добавил, что Россия наладила поставки сливочного масла из-за границы — в магазины уже поступает продукция из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ. Увеличение импорта должно поддержать предложение на внутреннем рынке и снизить нагрузку на отечественных производителей.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



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