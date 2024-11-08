Чернобыльские лягушки стали устойчивы к высоким уровням радиации

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Испанские ученые из Университета Овьедо обнаружили удивительную способность чернобыльских лягушек адаптироваться к высоким уровням радиации. Исследование, опубликованное в Biology Letters, показало, что восточные квакши (Hyla orientalis), живущие в зоне отчуждения Чернобыля, не испытывают негативных эффектов от ионизирующего излучения, которое окружает их на протяжении всей жизни.

Команда исследователей провела анализ более 200 самцов квакш, отловленных в 2016–2018 годах, чтобы изучить, как радиация влияет на их возраст, скорость старения и уровень стресса. Важной частью эксперимента стало измерение концентрации радиоактивных веществ, таких как цезий и стронций, в мышцах и костях амфибий.

Результаты показали, что радиационный фон Чернобыля не влияет на возраст лягушек и не ускоряет их старение. Даже уровень гормона кортикостерона, связанного со стрессом, оказался одинаковым как у лягушек из зон с высоким уровнем радиации, так и у их собратьев из менее загрязненных территорий. Это свидетельствует о том, что многолетнее воздействие радиации не наносит долговременного ущерба этим амфибиям.

Уточнения

Лягу́шки — общеупотребительное название группы животных из отряда бесхвостых земноводных.



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