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Михалков подал в суд на Украину

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Правда ТВ

Российский режиссер Никита Михалков инициировал судебный процесс против Украины, предъявив иск в размере 48,8 миллиона рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной обращения в Арбитражный суд Республики Крым стало неудовлетворительное состояние экологии в районе Алуштинского санатория, перешедшего в 2016 году в собственность «Союза кинематографистов России», председателем которого является Михалков.

Основная претензия касается загрязненной воды в этом районе. Руководство санатория считает, что ситуация является следствием недобросовестного отношения украинских властей к экологическим вопросам Крыма до его перехода в состав России.

Представители санатория убеждены, что ответственность за многолетнюю бесхозяйственность и вред природе должна понести Украина.

Уточнения

Ники́та Серге́евич Михалко́в (род. 21 октября 1945, Москва, СССР) — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, телеведущий, предприниматель, блогер, певец и ютубер.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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