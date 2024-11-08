Киев готовит варианты завершения конфликта на Украине

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинские власти обсуждают несколько возможных сценариев завершения конфликта, каждый из которых предполагает разные пути развития событий и степень вовлечения Запада. Как сообщает The Economist, два основных плана выдвинуты американскими политиками и включают в себя разные подходы к решению ситуации на Украине.

Первый сценарий, предложенный Джей Ди Вэнсом, кандидатом в вице-президенты США, ориентирован на заморозку конфликта с установлением текущих позиций и требованием нейтралитета Украины. Однако при этом не предусмотрены четкие гарантии безопасности для страны, что делает этот вариант спорным.

Второй вариант, разработанный бывшим госсекретарем США Майком Помпео, предлагает усиление военной и финансовой поддержки Украины, а также сохранение перспективы ее вступления в НАТО. Этот подход направлен на сдерживание России и подразумевает более активное участие западных союзников.

Судьба предложенных планов может зависеть от позиций будущей администрации США, и многое будет определяться тем, какую стратегию поддержит Дональд Трамп.

Уточнения

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе.



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