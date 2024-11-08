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Двух военных приговорили к пожизненному за массовое убийство в ДНР

Правда ТВ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор двум российским военным, Станиславу Рау и Антону Сопову, которые получили пожизненные сроки за массовое убийство девяти человек в Волновахе (ДНР). Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в конце октября 2023 года, когда Рау и Сопов, оба контрактники, ворвались в дом семьи Капканец и расстреляли всех присутствующих.

Жертвами преступления стали 53-летний Эдуард Капканец, его супруга Татьяна, их взрослые сыновья с женами, а также девятилетняя внучка, четырехлетний внук и еще один родственник. Установлено, что причиной нападения стал бытовой конфликт, который привел к трагическим последствиям.

Военных признали виновными в незаконном проникновении в частное жилище и убийстве общеопасным способом, включая малолетних. Однако осужденные свою вину не признали и намерены обжаловать приговор, надеясь на пересмотр дела.

Уточнения

Пожи́зненное лише́ние свобо́ды (пожи́зненное заключе́ние) — вид уголовного наказания, заключающийся в лишении свободы на срок от момента вступления приговора суда в законную силу и до конца жизни (смерти) заключённого.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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