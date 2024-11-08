МВД займётся укреплением традиционных ценностей

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России МВД получит полномочия по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Соответствующий законопроект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает, что МВД будет осуществлять контроль за деятельностью, направленной на укрепление традиционных ценностей, однако точные механизмы реализации этих полномочий пока не уточняются. В пояснительной записке подчеркивается важность сохранения традиционных моральных принципов для стабильности и безопасности страны.

Кроме того, в августе этого года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам и лицам без гражданства, разделяющим российские традиционные ценности, получать разрешение на временное проживание в России без прохождения стандартных процедур. Это касается граждан из стран, где официальная идеология предполагает "деструктивные неолиберальные установки". Перечень таких стран будет утверждаться правительством России.

Уточнения

Це́нность — важность, значимость, польза, полезность чего-либо.



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