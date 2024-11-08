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Глава Курганской области потребовал ликвидации диаспор за сутки

0:56
Правда ТВ

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что полтора года назад отдал распоряжение ликвидировать все диаспоры в регионе в течение суток. По его словам, это решение вызвало некоторую критику со стороны местных жителей, однако губернатор уверен, что оно было правильным.

Шумков подчеркнул, что его поручение было направлено на улучшение безопасности в области и обеспечению комфорта для всех жителей. "Страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать ", — отметил он. В регионе практически нет мигрантов, так как Курганская область является транзитным пунктом для рабочей силы, которая направляется дальше на север.

Губернатор Курганской области отметил, что его решение не является жестким, а, наоборот, соответствует интересам безопасности и порядка в регионе.

Уточнения

Диа́спора (греч. διασπορά, «рассеяние») — часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей идентичности и общности.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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