В России вслед за маслом подорожали сыры

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России в последние месяцы заметно выросли цены на сыры. Согласно данным аналитиков облачного сервиса «Ценозавр», полутвердые и твердые сыры подорожали в среднем на 16,5% за последний год. Особенно сильно увеличение цен ощущается с осени, когда стоимость сыров в розничных магазинах выросла на 5,2% с начала сентября.

На начало ноября кусок сыра массой 200 граммов в российских продуктовых сетях стоил в среднем 261,9 рубля. В этом же периоде значительно подорожали и другие молочные продукты. Стоимость сливочного масла увеличилась на 25,4%, составив 262,8 рубля за упаковку 200 граммов. Цена бутылки молока объемом 900 миллилитров за год выросла на 14,7% и составила 86,6 рубля.

Ранее эксперты рассказали, почему дорожает сливочное масло.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.