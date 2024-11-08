Стало известно о выгоде для США после снятия санкций с 11 банков из России

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Минфин США решил снять санкции с 11 российских банков, что станет выгодным для американской экономики, особенно в контексте зимнего роста потребления энергоресурсов. По информации РИА Новости, власти США разрешили совершать сделки с рядом российских финансовых организаций, включая банки "Открытие", "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанк, Сбер и ВТБ, а также с их дочерними и подконтрольными структурами с долей 50% и более.

Снятие ограничений касается сделок, связанных с добычей, переработкой, транспортировкой и покупкой нефти, газа, угля, древесины и других энергоносителей. Эти меры, как отмечается, служат своего рода подстраховкой для США на зиму, когда спрос на энергоресурсы традиционно увеличивается.

Это решение поможет облегчить финансовые операции и обеспечит бесперебойное снабжение энергоресурсами в условиях возможных перебоев.

Уточнения

Са́нкция (от лат. sanctio — строжайшее постановление).



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