Медведчук рассказал, что сделает Зеленский после победы Трампа

Виктор Медведчук, председатель совета движения "Другая Украина", высказал предположение, что Владимир Зеленский, в попытке понравится Дональду Трампу, может попытаться выглядеть миротворецем. В своей колонке на "Смотрим.ру" Медведчук отметил, что Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы заручиться поддержкой избранного президента США.

Медведчук, однако, скептически оценивает, что такое поведение вызовет доверие. По его словам, мирные намерения Зеленского останутся под сомнением в глазах многих. Напомним, что Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании заявлял, что способен завершить конфликт на Украине за сутки, если придет к власти.

Ранее президент России Владимир Путин также отметил, что подход Трампа к украинскому кризису заслуживает внимания.

Уточнения

Ви́ктор Влади́мирович Медведчу́к (укр. Віктор Володимирович Медведчук; род. 7 августа 1954, Почет, Абанский район, Красноярский край, РСФСР, СССР) — бывший украинский и пророссийский общественный, государственный и политический деятель.



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