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ЦАХАЛ объявил о спасательной миссии в Нидерландах после нападения на болельщиков

1:12
Правда ТВ

Армия обороны Израиля объявила о начале спасательной миссии в Нидерландах после серии нападений на израильских болельщиков в Амстердаме. Согласно сообщению армейской пресс-службы, операция будет проведена по указанию политического руководства Израиля. ЦАХАЛ будет работать в тесном сотрудничестве с различными подразделениями и органами безопасности страны.

Серия атак произошла в Амстердаме, куда болельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" приехали на матч с местным "Аяксом". В соцсетях появились видеозаписи, на которых видно, как люди в масках пытаются ворваться в отели, где остановились израильтяне. Сообщается, что столкновения происходили по всему городу, в результате чего не менее десяти израильских граждан получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал отправить два самолета для возвращения болельщиков в Израиль. Он также призвал местные власти Нидерландов, в том числе премьер-министра Дика Схофа, принять решительные меры против беспорядков и обеспечить безопасность израильтян в стране.

Уточнения

«Макка́би» (ивр dir="rtl" lang="he">מועדון כדורגל מכבי תל אביב‎) — израильский профессиональный футбольный клуб из Тель-Авива, часть спортивного общества «Маккаби Тель-Авив».

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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