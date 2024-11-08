В бундестаге призвали подсчитать, сколько стоил визит Зеленского в Берлин

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Член бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Бохманн обратился к правительству ФРГ с требованием рассчитать и озвучить немецким налогоплательщикам расходы, связанные с визитом Владимира Зеленского в Берлин, который состоялся 11 октября. Однако в правительстве отказались предоставить конкретные цифры.

Парламентский статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн пояснила, что такие затраты "не поддаются количественной оценке" и не могут быть учтены в рамках рассматриваемого запроса.

Напомним, во время визита Зеленского в Германии прошли переговоры с канцлером Олафом Шольцем, по итогам которых Берлин пообещал Киеву 600 миллионов евро в качестве военной помощи.

Уточнения

Бундеста́г (нем. Bundestag — федеральное собрание, от Bund (союз, федерация) и Tag, Tagung (собрание, заседание)) — однопалатный орган народного представительства Федеративной Республики Германия.



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