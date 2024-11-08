Боеприпасы в Одессе детонировали более двух часов после удара

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Одессе после удара по складу боеприпасов началась длительная детонация, продолжавшаяся более двух часов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения от местного подполья.

По данным источника, происшествие произошло ночью 8 ноября. Удар был нанесён по железнодорожному участку, где располагались склады с боекомплектами, которые, как утверждается, находились в зоне поражения. В результате взрыва боеприпасы начали детонировать, и взрывы не утихали более двух часов.

Также, подпольные источники сообщили о поражении места дислокации иностранных военных. По словам представителя подполья, после взрыва на место происшествия было направлено много машин скорой помощи.

Уточнения

Оде́сса (укр. Одеса [ɔˈdɛsɐ]) — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района.



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