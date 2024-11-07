Золотую медаль перевернувшегося на финише каноиста Петрова передали России

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Каноист Захар Петров, ставший победителем чемпионата мира на дистанции 500 метров, наконец получил долгожданную золотую медаль. В августе текущего года спортсмен перевернулся на финише, опередив молдавского соперника Сергея Тарновского всего на 0,019 секунды. Однако изначально в протоколе значилось, что Петров не завершил гонку, и его золото оказалось под вопросом. Лишь после нескольких апелляций, в том числе от российской стороны, Международная федерация каноэ официально признала его победу в октябре.

Золотую медаль передали генеральному секретарю Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елене Исхаковой, которая сообщила, что вскоре спортсмена наградят торжественно.

К слову, это не первый случай, когда Тарновский упустил медаль из-за российских спортсменов. На Олимпийских играх 2016 года его бронзу по итогам 1000-метровой дистанции отдали россиянину Илье Штокалову после положительного допинг-теста. Правда, Штокалов свою медаль так и не получил. Аналогичная ситуация и с российскими фигуристами, которые ожидают своих бронзовых наград с Олимпиады 2022 года.

Захар Петров, участвовавший также на Олимпийских играх в Париже, не смог завоевать медали, заняв четвёртые места на дистанциях 1000 метров и 500 метров в паре с Алексеем Коровашковым.

Уточнения

Захар Андреевич Петров (13 мая 2002, Лашма, Рязанская область) — российский гребец на каноэ, трёхкратный чемпион мира 2024 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2024 года.



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