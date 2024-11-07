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Песков: общение Путина с Трампом до инаугурации возможно, но встреча требует подготовки

1:12
Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал возможность общения Владимира Путина с Дональдом Трампом до его инаугурации. Отвечая на вопрос корреспондента SHOT Александра Юнашева, Песков подчеркнул, что Кремль не исключает такую возможность и ссылается на публичное заявление самого Трампа о готовности выйти на контакт с Путиным. Песков отметил: " Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации. Вот есть его слова, другого ничего тут сказать пока не имеем".

При этом Песков пояснил, что организация встречи на высшем уровне требует серьёзной подготовки, включающей согласования и переговоры на смежных уровнях. На текущий момент, по его словам, такой подготовительной работы не ведётся, так как "с администрацией Байдена мы не работаем", подчеркнул пресс-секретарь.

"Сразу встреч не бывает, любая встреча должна быть хорошо подготовлена", — пояснил он. Тем не менее, в Кремле не отвергают возможность того, что Трамп, в случае своего избрания, захочет обсудить с Путиным отдельные темы до вступления в должность.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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