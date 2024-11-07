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Сотни россиян застряли на лайнере с бесплатным алкоголем и интернетом

Правда ТВ

Около полутысячи российских туристов застряли на круизном лайнере Spectrum of the Seas в порту Йокогамы, столкнувшись с неожиданной задержкой. После многодневного путешествия по азиатским морям и визита в Японию, лайнер, на котором находилось от 500 до 600 граждан РФ, внезапно сломался. По плану судно должно было вернуться в Шанхай 9 ноября, а на следующий день у пассажиров были забронированы вылеты на родину.

Пассажиры возмущены и требуют вернуть документы, чтобы обратиться в консульство Японии и улететь домой из Токио. Однако представители туроператора отказались, сославшись на необходимость продолжить плавание.

Добавим, что Spectrum of the Seas — новейший круизный лайнер, специально построенный для азиатского рынка. Это одно из крупнейших и самых инновационных судов в регионе, с вместимостью до 4900 человек.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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