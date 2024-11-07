Порошенко обозначил красные линии для Зеленского и Трампа

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший президент Украины Петр Порошенко, находящийся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, озвучил "красные линии" для Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. По мнению Порошенко, на этих принципах должны строиться любые будущие переговоры и соглашения по украинскому вопросу.

Среди основных требований Порошенко — исключение любых компромиссов по территориальной целостности Украины и отказ от отмены санкций против России. Также экс-президент настаивает на недопустимости ограничений для украинских вооруженных сил.

Кроме того, Порошенко подчеркнул необходимость сохранения суверенитета Украины и приоритет вступления страны в НАТО, отметив, что это принципиально важно не только для Киева, но и "для всего свободного мира".

Мы обратились за комментарием к эксперту.

"Порошенко или Зеленский не примут это. Они же понимают, что Трамп дальше им говорит: "Значит финансирования не будет никакого". А это сигнал. Вы же понимаете, если сигнал от Америки, значит, и другие страны не будут финансировать", — сказала в беседе с Pravda.Ru первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.

Уточнения

Пётр Алексе́евич Пороше́нко (укр. Петро Олексійович Порошенко; род. 26 сентября 1965, Болград, Одесская область) — украинский государственный и политический деятель, олигарх, предприниматель.



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