Бывший президент Украины Петр Порошенко, находящийся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, озвучил "красные линии" для Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. По мнению Порошенко, на этих принципах должны строиться любые будущие переговоры и соглашения по украинскому вопросу.
Среди основных требований Порошенко — исключение любых компромиссов по территориальной целостности Украины и отказ от отмены санкций против России. Также экс-президент настаивает на недопустимости ограничений для украинских вооруженных сил.
Кроме того, Порошенко подчеркнул необходимость сохранения суверенитета Украины и приоритет вступления страны в НАТО, отметив, что это принципиально важно не только для Киева, но и "для всего свободного мира".
Мы обратились за комментарием к эксперту.
"Порошенко или Зеленский не примут это. Они же понимают, что Трамп дальше им говорит: "Значит финансирования не будет никакого". А это сигнал. Вы же понимаете, если сигнал от Америки, значит, и другие страны не будут финансировать", — сказала в беседе с Pravda.Ru первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
Пётр Алексе́евич Пороше́нко (укр. Петро Олексійович Порошенко; род. 26 сентября 1965, Болград, Одесская область) — украинский государственный и политический деятель, олигарх, предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.