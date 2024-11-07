Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Порошенко обозначил красные линии для Зеленского и Трампа

0:52
Правда ТВ

Бывший президент Украины Петр Порошенко, находящийся в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, озвучил "красные линии" для Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. По мнению Порошенко, на этих принципах должны строиться любые будущие переговоры и соглашения по украинскому вопросу.

Среди основных требований Порошенко — исключение любых компромиссов по территориальной целостности Украины и отказ от отмены санкций против России. Также экс-президент настаивает на недопустимости ограничений для украинских вооруженных сил.

Кроме того, Порошенко подчеркнул необходимость сохранения суверенитета Украины и приоритет вступления страны в НАТО, отметив, что это принципиально важно не только для Киева, но и "для всего свободного мира".

Мы обратились за комментарием к эксперту.

"Порошенко или Зеленский не примут это. Они же понимают, что Трамп дальше им говорит: "Значит финансирования не будет никакого". А это сигнал. Вы же понимаете, если сигнал от Америки, значит, и другие страны не будут финансировать", — сказала в беседе с Pravda.Ru первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.

Уточнения

Пётр Алексе́евич Пороше́нко (укр. Петро Олексійович Порошенко; род. 26 сентября 1965, Болград, Одесская область) — украинский государственный и политический деятель, олигарх, предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Александр Серов раскрыл гонорар за выступление на дне рождении Ксении Собчак
Как правильно подкармливать смородину для сладкого урожая
Деловой макияж: как выглядеть свежо и естественно на работе
Диетолог рассказала, как холодец поможет улучшить состояние суставов и связок
Что нужно учитывать при зонировании детской комнаты
Супруга мужчины, спасшего Билана на Эльбрусе, обвинила певца в неблагодарности
Как получить органическое удобрение без химии: метод "Три ложки" в деле
Врач рассказала, безопасно ли наращивать ресницы
Перекусы в спешке: как это мешает организму усваивать витамины
Популярное
Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены

Забитый топливный фильтр может снизить мощность двигателя и увеличить расход топлива — узнайте, как распознать эту проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Как понять, что ваш топливный фильтр требует замены
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Стало известно, почему Марс неприступен для бурения
Когда яблоню пора спиливать: 3 признака, что дерево не спасти
Как укрыть розы на зиму простым способом
Отставной генерал США в пух и прах раскритиковал военную игру своей страны Игорь Буккер Певец Эдуард Хуснутдинов спешит дарить поклонникам тепло и радость Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова
Как правильно заваривать кофе в домашних условиях: полезные советы
Пять полезных привычек для долгой службы двигателя
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Как повышение уровня моря уничтожает прибрежные города мира
Последние материалы
Победивший на выборах Трамп готовит план по завершению украинского конфликта
Врач назвал средний возраст первородящих в Москве
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Московские ветеринары спасли пса, который отравился алкоголем по вине владельца
В России разработали прочный бетон из кофейной гущи
Omoda повысила цены: обновленный прайс-лист кроссоверов и седанов
Эксперт рассказал, как распознать анафилактический шок у собаки
Праздничный калейдоскоп: самые необычные фестивали мира
Названы случаи, когда завещание могут признать недействительным
Как сохранить клубнику зимой и получить урожай мечты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.