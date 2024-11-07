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Победивший на выборах Трамп готовит план по завершению украинского конфликта

1:31
Правда ТВ

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда начали работу над планом по урегулированию украинского конфликта, который был одним из его предвыборных обещаний. Цель Трампа — остановить боевые действия, но не привлекать для этого американские войска.

По данным The Wall Street Journal, предложенный план включает в себя установление демилитаризованной зоны вдоль линии фронта. Однако пока не решено, какая страна или организация будет обеспечивать безопасность на этой линии, хотя уже исключено использование американских войск и контингентов ООН.

Одним из ключевых пунктов плана станет обязательство Киева не пытаться вступить в НАТО в течение следующих 20 лет. Взамен Украина сохранит доступ к американскому вооружению и программе подготовки военных, а основные миротворческие инициативы будут поддержаны странами Европы.

Мы обратились за комментарием к эксперту.

"На самом деле, пока звучит нормально. Но надо это все задокументировать. Просто там на словах это может быть все, что угодно. Тем более действительно Трамп сказал, что он до инаугурации представит какой-то план о регулировании. У нас главное — это территории. Второе, конечно, невступление в НАТО. Эти основные два пункта есть", — сказала в беседе с Pravda.Ru первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и 47-й избранный президент США.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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