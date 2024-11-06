Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Chery и Omoda подводят в морозы: владельцы предупреждают о зимних неполадках

Правда ТВ

С приходом первых заморозков автовладельцы по всей России столкнулись с проблемами в работе автомобилей китайских марок. По информации SHOT ПРОВЕРКИ, владельцы "Chery" и "Omoda" жалуются на шум, странные звуки и сбои в системах. Водители утверждают, что дилеры списывают неприятные звуки на "естественные" шумы, но владельцы автомобилей настроены скептически.

Особенно распространены жалобы среди водителей "Omoda": датчики давления в шинах показывают ошибки, а обогрев лобового стекла вызывает запотевание в виде полосок, что затрудняет обзор. Хотя проблемы пока не критичны, водителей раздражают внезапные запотевшие стекла и постоянные шумы, которые могут усилиться с понижением температуры.

Автоэксперт Андрей Трой отметил, что такие зимние трудности характерны для многих марок, но в "китайцах" они проявляются чаще. Среди типичных проблем — слабая изоляция, быстрый разряд аккумулятора и сбои в бортовой системе. При этом, по его словам, китайские производители стремятся адаптировать авто под российские условия. Но главная сложность в том, что срок службы этих машин обычно ограничивается 5-8 годами, что может стать серьезным минусом для владельцев.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Как выбрать идеальный лицевой кирпич для фасада
Гастроэнтеролог Харлов заверил, что почти все называющие себя вегетарианцами изредка едят мясо
Эмир Кустурица обещал показать в экранизации романа Достоевского, какой он видит Россию
Осенняя подкормка огорода и сада: что, чем, когда?
Исследование: какие машины остаются у владельцев на 15 лет и дольше
Как кишечная бактерия проникает в мозг и вызывает болезнь Альцгеймера
Нутрициолог перечислила супы, которые нельзя детям
Ученые раскрыли, какая группа крови влияет на замедление старения
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер Как описывал русскую историю прозападный польский учёный Казимир Валишевский Сергей Лебедев
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Последние материалы
Ученые раскрыли, какая группа крови влияет на замедление старения
Маска для глубокого увлажнения волос: попробуйте, и вы удивитесь результату
Уехавшего из России комика Белого обокрали в Испании
Мисс России – 2015 Софье Никитчук грозит до пяти лет колонии за контрабанду
Замминистра Василий Шпак: отечественный софт для повышения производительности труда необходим
Как сосредоточиться на тренировке и получить максимальную пользу
Биотехнолог Золотарева рассказала, чем опасны зубные щётки
В ноябре в Театре на Трубной снова покажут Красавца мужчину
Декабрьские перемены: что ждёт пенсионеров с 1 декабря
Что нужно сделать на участке в ноябре
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.