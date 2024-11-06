Chery и Omoda подводят в морозы: владельцы предупреждают о зимних неполадках

С приходом первых заморозков автовладельцы по всей России столкнулись с проблемами в работе автомобилей китайских марок. По информации SHOT ПРОВЕРКИ, владельцы "Chery" и "Omoda" жалуются на шум, странные звуки и сбои в системах. Водители утверждают, что дилеры списывают неприятные звуки на "естественные" шумы, но владельцы автомобилей настроены скептически.

Особенно распространены жалобы среди водителей "Omoda": датчики давления в шинах показывают ошибки, а обогрев лобового стекла вызывает запотевание в виде полосок, что затрудняет обзор. Хотя проблемы пока не критичны, водителей раздражают внезапные запотевшие стекла и постоянные шумы, которые могут усилиться с понижением температуры.

Автоэксперт Андрей Трой отметил, что такие зимние трудности характерны для многих марок, но в "китайцах" они проявляются чаще. Среди типичных проблем — слабая изоляция, быстрый разряд аккумулятора и сбои в бортовой системе. При этом, по его словам, китайские производители стремятся адаптировать авто под российские условия. Но главная сложность в том, что срок службы этих машин обычно ограничивается 5-8 годами, что может стать серьезным минусом для владельцев.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.