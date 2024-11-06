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Тиктокера Даню Милохина снова разыскивает военкомат за неявку по повестке

1:00
Правда ТВ

Тиктокер Даня Милохин снова оказался в центре внимания из-за конфликта с военкоматом Московской области. По сообщениям, Милохин, уже трижды проигнорировавший повестки, теперь может столкнуться с административной ответственностью и штрафом до 30 тысяч рублей.

Проблемы с военкоматом у Милохина возникли после того, как его так и не выписали из тикток-хауса в Красногорске, откуда он уехал два года назад. Теперь по месту прописки продолжает поступать призывная документация, однако блогер, проживающий в Дубае, не появляется для уточнения сведений о себе.

Сейчас Дане Милохину 22 года, и, несмотря на хорошую физическую форму — он занимается MMA, — его зрение оставляет желать лучшего. Со слов приемного отца, у блогера зрение минус 6, что может повлиять на его категорию годности. Однако до сих пор военные врачи не смогли оценить состояние его здоровья.

 

Уточнения

Да́ня Мило́хин (полное имя — Дани́ла Вячесла́вович Мило́хин; род. 6 декабря 2001, Оренбург) — российский тиктокер, рэпер, музыкант, видеоблогер, актёр кино и озвучивания.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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