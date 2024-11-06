Софию Никитчук задержали в Москве по подозрению в контрабанде украшений на 12 миллионов рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Во Внуково задержали "Мисс Россия" и вице "Мисс Мира-2015" Софию Никитчук по подозрению в контрабанде ювелирных украшений общей стоимостью 12 миллионов рублей. По данным источников, бывшая девушка футболиста Федора Смолова прилетела из Ниццы через Стамбул и, проходя через "зеленый коридор", была остановлена сотрудниками таможни.

Во время досмотра инспекторы обратили внимание на украшения Никитчук. Она предъявила часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, заявив, что это ее личные вещи и потому не были задекларированы. Однако, после передачи предметов на экспертизу выяснилось, что изделия подлинные и изготовлены из высокопробного золота.

Теперь Софии Никитчук могут быть предъявлены обвинения в рамках уголовных дел по статьям о контрабанде стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей. Санкции по данным статьям предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Уточнения

Софи́я Ви́кторовна Никитчу́к (род. 20 октября 1993, Екатеринбург, Россия) — фотомодель, актриса, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015», 1-я вице-мисс Мира 2015.



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