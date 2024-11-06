Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Софию Никитчук задержали в Москве по подозрению в контрабанде украшений на 12 миллионов рублей

1:05
Правда ТВ

Во Внуково задержали "Мисс Россия" и вице "Мисс Мира-2015" Софию Никитчук по подозрению в контрабанде ювелирных украшений общей стоимостью 12 миллионов рублей. По данным источников, бывшая девушка футболиста Федора Смолова прилетела из Ниццы через Стамбул и, проходя через "зеленый коридор", была остановлена сотрудниками таможни.

Во время досмотра инспекторы обратили внимание на украшения Никитчук. Она предъявила часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, заявив, что это ее личные вещи и потому не были задекларированы. Однако, после передачи предметов на экспертизу выяснилось, что изделия подлинные и изготовлены из высокопробного золота.

Теперь Софии Никитчук могут быть предъявлены обвинения в рамках уголовных дел по статьям о контрабанде стратегически важных товаров и уклонении от уплаты таможенных платежей. Санкции по данным статьям предусматривают до пяти лет лишения свободы.

 

Уточнения

Софи́я Ви́кторовна Никитчу́к (род. 20 октября 1993, Екатеринбург, Россия) — фотомодель, актриса, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015», 1-я вице-мисс Мира 2015.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Лучшие чаи для контроля сахара при диабете
Профессиональные секреты: какие оттенки помады подойдут именно вам
Как звезды, подобные Солнцу, обогащают галактики тяжелыми элементами
Выращивание семян моркови: простой способ избавиться от покупных разочарований
Песков: Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах
МИД России: Москва не испытывает иллюзий в отношении политики США при Трампе
Песков: США способны изменить курс в отношении Украины, но это займет время
Тиктокера Даню Милохина снова разыскивает военкомат за неявку по повестке
Депутат Госдумы обвинил выборы в Молдавии в государственном перевороте
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Праща Давида. Израильский комплекс ПРО, опозорившийся перед иранским Голиафом Дмитрий Плотников После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как сделать герань по-настоящему пышной с помощью аптечных средств
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Последние материалы
Лучшие чаи для контроля сахара при диабете
Профессиональные секреты: какие оттенки помады подойдут именно вам
Как звезды, подобные Солнцу, обогащают галактики тяжелыми элементами
Выращивание семян моркови: простой способ избавиться от покупных разочарований
Песков: Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах
МИД России: Москва не испытывает иллюзий в отношении политики США при Трампе
Песков: США способны изменить курс в отношении Украины, но это займет время
Тиктокера Даню Милохина снова разыскивает военкомат за неявку по повестке
Депутат Госдумы обвинил выборы в Молдавии в государственном перевороте
Самые проблемные машины в США: последние данные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.