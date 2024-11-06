Песков: США способны изменить курс в отношении Украины, но это займет время

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты президентских выборов в США, заявив, что Соединенные Штаты обладают возможностью способствовать завершению украинского конфликта. Однако, по его словам, "это нельзя сделать за одну ночь".

Песков подчеркнул, что США, являясь активным участником конфликта, играют важную роль в его эскалации, "подбрасывая керосин". При этом, он отметил, что изменение внешней политики США в этой области возможно, если Вашингтон решит пересмотреть свою стратегию, однако это будет видно лишь после вступления в должность нового президента в январе.

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что президент Владимир Путин готов к конструктивному диалогу с США, основанному на принципах справедливости и равноправия. Путин, по словам Пескова, готов учитывать озабоченности обеих сторон, и этот настрой был не раз подтвержден российским лидером.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.



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