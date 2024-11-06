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Песков: Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах

0:52
Правда ТВ

Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять Дональда Трампа с возможной победой на президентских выборах в США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Россия рассматривает США как "недружественную страну", которая участвует в конфликте с Россией как напрямую, так и косвенно.

Кроме того, Дмитрий Песков уточнил, что Кремль будет формировать свою позицию относительно будущего президента США лишь после того, как Трамп примет конкретные шаги и сделает заявления, которые касаются России. Также он напомнил, что действующий президент США Джо Байден продолжает исполнять свои обязанности до конца 2024 года, и его политика в этот период остается приоритетной для российской стороны.

Уточнения

Список недружественных государств и территорий включает иностранные государства и территории (страны), которые, по мнению российских властей, совершают в отношении Российской Федерации — России, российских юридических и физических лиц недружественные действия.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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