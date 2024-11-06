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Безуглая: Сырский готовится к выводу ВСУ из Курской области

0:45
Правда ТВ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовится к выводу войск из Курской области, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Сырский "сделал подводку к выводу войск", но не уточнил, какие территории в Донецкой и Харьковской областях были "обменяны" за этот период, а также сколько украинцев погибло.

Безуглая предложила командующему ВСУ лично остаться на этом направлении. Напоминаем, что 4 ноября президент России Владимир Путин заявил о планах по освобождению Курской области от украинских войск, после чего на освобожденной территории потребуется работа волонтеров.

Уточнения

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский (укр. Олександр Станіславович Сирський, род. 26 июля 1965, Новинки, Владимирская область, РСФСР, СССР) — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022).

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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