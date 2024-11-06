Орбан призвал Европу пересмотреть помощь Украине после победы Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США ставит перед Европейским союзом сложный вопрос о дальнейшей помощи Украине. По словам Орбана, ЕС может не справиться с поддержкой Украины в одиночку, что требует пересмотра стратегии.

"Сегодня ночью в США победили республиканцы, это выносит на повестку дня вопрос для нас, европейских лидеров, способна ли Европа в одиночку сохранять финансовую и военную поддержку Украины, которая была до сих пор. Я в этом очень сомневаюсь", — отметил Орбан на саммите Организации тюркских государств в Бишкеке.

Орбан подчеркнул, что первым шагом к выработке новой стратегии станет встреча 7 ноября, когда в Будапеште пройдут саммит Европейского политического сообщества и неформальный саммит ЕС.

Уточнения

Ви́ктор Ми́хай О́рбан (венг. Orbán Viktor Mihály; род. 31 мая 1963, Секешфехервар, Венгерская Народная Республика) — венгерский государственный и политический деятель.



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