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Зеленский поздравил Трампа и напомнил о противостоянии с Россией

1:05
Правда ТВ

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, при этом акцентировав внимание на вопросе противостояния с Россией. В своём сообщении Зеленский напомнил о встрече с Трампом в сентябре, на которой они обсуждали "стратегическое партнерство США и Украины, "план победы" и способы борьбы с российской агрессией".

Победа Трампа, как отмечают политические обозреватели, может существенно повлиять на развитие ситуации в украинском конфликте. Дональд Трамп, известный своим обещанием положить конец украинскому кризису в течение 24 часов, заявил, что в случае вступления в должность будет стремиться к урегулированию конфликта. Эксперты предполагают, что его подход может включать уступки с украинской стороны.

По мнению аналитиков, эти изменения могут отразиться на поддержке Украины, так как США, будучи крупнейшей опорой Украины, теперь возглавляются лидером, который скептически относится к Зеленскому.

Уточнения

Президентские выборы в США прошли во вторник, 5 ноября 2024 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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