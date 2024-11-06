Захарова посоветовала Макрону сменить источники информации после победы Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону сменить информаторов, после того как Дональд Трамп неожиданно выигрывает выборы в США. Захарова отметила, что накануне Макрон сомневался в победе Трампа, заявляя, что, по имеющимся у него сведениям, республиканец не станет президентом США.
"Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эммануэль? Президенту Франции надо менять источники информации", — иронично написала Захарова в своём Telegram-канале.
Выборы в США завершаются победой Дональда Трампа, который, несмотря на прогнозы, получил большинство голосов в ключевых штатах.
Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва) — российский государственный служащий, дипломат.
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