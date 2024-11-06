Захарова посоветовала Макрону сменить источники информации после победы Трампа

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала президенту Франции Эммануэлю Макрону сменить информаторов, после того как Дональд Трамп неожиданно выигрывает выборы в США. Захарова отметила, что накануне Макрон сомневался в победе Трампа, заявляя, что, по имеющимся у него сведениям, республиканец не станет президентом США.

"Видимо, те же информаторы, что и по Украине, да, Эммануэль? Президенту Франции надо менять источники информации", — иронично написала Захарова в своём Telegram-канале.

Выборы в США завершаются победой Дональда Трампа, который, несмотря на прогнозы, получил большинство голосов в ключевых штатах.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва) — российский государственный служащий, дипломат.



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