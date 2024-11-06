Депутат Госдумы обвинил выборы в Молдавии в государственном перевороте

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет заявил, что президентские выборы в Молдавии фактически привели к государственному перевороту. В интервью РИА Новости он обвинил руководство страны в потере суверенитета и подчеркнул, что, по его мнению, нынешний президент Молдавии Майя Санду не обладает легитимностью.

"Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошел государственный переворот", — заявил Шеремет. Он добавил, что в текущих условиях Россию призывают не признавать Санду главой государства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также выразил сомнения в признании результатов выборов, отметив, что значительное количество граждан Молдавии не поддержали Санду.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.