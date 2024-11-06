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Медведев: с Камалой покончено, а цели СВО будут достигнуты

Правда ТВ

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что Камала Харрис, вице-президент США и кандидат от Демократической партии, больше не является угрозой, поскольку её поражение на выборах почти предрешено. В своём сообщении Медведев подчеркнул, что цели специальной военной операции остаются неизменными и будут достигнуты, добавив, что Харрис "пусть продолжает заразительно кудахтать".

Согласно прогнозам Fox News, республиканец Дональд Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков, что превышает необходимый для победы минимум в 270 голосов. В случае победы Трамп станет первым за последние 120 лет президентом, который после проигрыша на выборах смог вернуться в Белый дом, повторив успех Гровера Кливленда, избранного в XIX веке на два несмежных срока.

Интересно, что Харрис, как председатель сената, будет утверждать результаты выборов и официально объявит победу своего оппонента в конгрессе 6 января. Если результаты подтвердятся, Трамп займёт пост президента США второй раз, став как 45-м, так и 47-м президентом страны.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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