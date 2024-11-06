В Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего за ВСУ

В аэропорту «Домодедово» был задержан гражданин Армении Армен Балян, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Балян прибыл на Украину в ноябре 2022 года, пройдя через границу с Молдавией, и, по данным следствия, сражался за деньги в подразделениях Украины.

В августе 2024 года Баляну заочно предъявили обвинение в наемничестве, и он был объявлен в розыск. В октябре этого года его задержали при попытке въезда в Россию, после чего Басманный районный суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Во время допроса Балян признал свою вину и подтвердил ранее установленные следствием факты, включая получение нескольких ранений в ходе боевых действий. Он рассказал, что его часть была расформирована из-за больших потерь, после чего он пытался проникнуть на занятый российскими войсками берег Днепра, где получил очередное ранение.

Следственный комитет продолжает выяснять детали его пребывания на территории России и возможные мотивы. Ведомство также уточнило, что Балян имеет только гражданство Армении.

Уточнения

Арме́ния (арм. [hɑjɑsˈtɑn]), официальное название — Респу́блика Арме́ния (арм. Հայաստանի Հանրապետություն [hɑjɑstɑˈni hɑnɾɑpɛtuˈtʰjun]) — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья.



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