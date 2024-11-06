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Вера Брежнева снизила гонорары и активно берет заказы на корпоративах от россиян

Правда ТВ

После развода Вера Брежнева пересмотрела свою концертную политику, снизив гонорар на частные выступления и став доступнее для россиян, которые приглашают её на вечеринки за границей. Теперь её выступления, проходящие исключительно за пределами России, стоят около 60 тысяч евро (примерно 6 млн рублей) вместо прежних 75 тысяч. Певица исполняет русскоязычные хиты времён "Виа Гры", хоть и продолжает вести свои соцсети на украинском языке.

Брежнева, по словам её представителей, готова выступать почти в любой стране и в любое время, не привязываясь к концертному графику. Она прибывает на мероприятие с командой из 12 человек, с которыми путешествует в особых условиях: певица и её помощник летают бизнес-классом, остальные — экономом; проживание включает номер люкс для неё и сингл для помощника, с обязательным спа-салоном и спортзалом в гостинице.

Требования Брежневой включают комфортную гримёрку с продукцией здорового питания: хлебцы, орехи, сухофрукты, фрукты и цикорий. Путешествовать певица предпочитает на микроавтобусах класса люкс, и одна из особенностей — никаких резких запахов и парфюмов.

Помимо концертов, Брежнева пробовала запускать курсы по личностному развитию для украинских женщин, однако этот проект оказался менее успешным, и певица сосредоточилась на выступлениях.

Уточнения

Ве́ра Ви́кторовна Галушка (укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область), более известна под псевдонимом Ве́ра Бре́жнева — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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