Илон Маск пообещал сокращать бюрократию в США при администрации Трампа

1:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в случае назначения в администрацию Дональда Трампа сосредоточится на сокращении федеральных агентств и упрощении бюрократии в США. Это заявление предприниматель сделал, выступая в онлайн-шоу Такера Карлсона, проходившем в поместье Трампа Мар-а-Лаго. По словам Маска, он стремится помочь Трампу сделать правительство более "эффективным" и освободить предпринимателей от излишних регуляций, чтобы дать "строителям Америки" больше свободы для развития.

Маск уже не раз высказывал поддержку Трампу, выступая на его митингах и становясь одним из крупнейших спонсоров его предвыборной кампании. Forbes оценивает состояние Маска в $264,7 млрд. Сам кандидат в президенты ранее заявил, что планирует назначить Маска главой новой комиссии, которая займется повышением эффективности правительства. Маск согласился возглавить эту комиссию и намерен провести аудит федеральных расходов, чтобы выявить возможности сокращения на 2 трлн. долларов.

Некоторые эксперты считают, что Маск также может сыграть важную роль в отношениях между США и Китаем. Основатель Interconnected Capital Кевин Сюй считает, что Маск станет ключевым посредником в диалоге с Китаем по вопросам технологий и торговли. Однако старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Дерек Сизорс предупреждает, что близость Маска к Китаю может повлиять на политику администрации Трампа в пользу Пекина.

По предварительным данным Fox News, Трамп лидирует с 248 голосами выборщиков против 216 у Камалы Харрис, что может обеспечить ему возвращение в Белый дом.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



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