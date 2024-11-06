Рогов: Киев скрывает реальные масштабы потерь после удара по заводу Мотор Сич

Российский политик Владимир Рогов заявил, что Украина скрывает реальные масштабы потерь после удара российскими Вооруженными силами по цеху завода "Мотор Сич" в Запорожье. По его словам, после инцидента к месту происшествия прибыли более 50 машин скорой помощи, хотя официальные данные говорят только о шести погибших и 22 пострадавших.

Украинские власти пытаются не допустить утечки фото- и видеоматериалов из поврежденного цеха, где производились комплектующие для беспилотников. На заводе сейчас ведётся подсчет потерь.

Ранее о нанесении удара по заводу "Мотор Сич" также сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, на производственных площадях завода хранятся боеприпасы и ремонтируется тяжелая техника, а на территории завода "Прогресс" изготавливаются двигатели для ракетных систем залпового огня.

Уточнения

«Мотор Сич» (укр. «Мотор Січ») — украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.