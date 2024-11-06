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Польша решила шантажировать Киев военной помощью для решения по Волынской резне

0:35
Правда ТВ

Лидер ультраправого объединения "Конфедерация" и вице-спикер сейма Кшиштоф Босак призвал властей Польши шантажировать Украину военной помощью, чтобы решить вопрос Волынской резни.

Босак, в частности, предложил пригрозить Украине лишением доставки военной помощи через польскую территорию и аэропорт "Жешув-Ясенки" для того, чтобы получить разрешение украинских властей на эксгумацию останков жертв Волынской резни.

"Если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим", — заключил он.

Уточнения

Волы́нская резня́  — массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни (Ровненская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины).

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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