Польша решила шантажировать Киев военной помощью для решения по Волынской резне

Лидер ультраправого объединения "Конфедерация" и вице-спикер сейма Кшиштоф Босак призвал властей Польши шантажировать Украину военной помощью, чтобы решить вопрос Волынской резни.
Босак, в частности, предложил пригрозить Украине лишением доставки военной помощи через польскую территорию и аэропорт "Жешув-Ясенки" для того, чтобы получить разрешение украинских властей на эксгумацию останков жертв Волынской резни.
"Если мы будем такими добродушными, то никогда ничего не решим", — заключил он.
Волы́нская резня́ — массовое уничтожение этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, проживавших на Западной Украине и на территории Волыни (Ровненская, Волынская и северная часть Тернопольской области современной Украины).
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