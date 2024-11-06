В России хотят ужесточить торговлю маслом и запчастями для авто из-за подделок

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Власти планируют ужесточить торговлю маслом и запчастями для автомобилей. Решение, как пишут «Известия», вызвано распространением подделок среди иностранных брендов.

Уровень контрафакта среди некоторых запчастей и расходников для иномарок составляет более 50 процентов. Поэтому их предложили продавать только с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Ранее сообщалось, что с 2022 года розничные цены на запчасти для американских марок автомобилей в России взлетели на 122%. В то же время детали для корейских авто подорожали на 55%, китайских — на 60%.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.