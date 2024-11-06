В России хотят ужесточить торговлю маслом и запчастями для авто из-за подделок

Власти планируют ужесточить торговлю маслом и запчастями для автомобилей. Решение, как пишут «Известия», вызвано распространением подделок среди иностранных брендов.
Уровень контрафакта среди некоторых запчастей и расходников для иномарок составляет более 50 процентов. Поэтому их предложили продавать только с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).
Ранее сообщалось, что с 2022 года розничные цены на запчасти для американских марок автомобилей в России взлетели на 122%. В то же время детали для корейских авто подорожали на 55%, китайских — на 60%.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.