В Каспийске сбили украинский БПЛА самолётного типа

В Каспийске сбит БПЛА самолётного типа. Очевидцы около 8 утра слышали два взрыва над городом. Об этом сообщает Shot.
По предварительной информации, ВСУ атаковали город сверхлёгким самолётом А-22 "Летучая лисица" от украинской компании "Аэропракт". Один беспилотник был сбит. По данным SHOT, пострадавших нет.
ВСУ переделывают аэропракт A-22 "Летучая лисица" под дрон-камикадзе. Ранее такими уже пытались атаковать Татарстан.
Каспи́йск (в 1932—1947 годах — Двигательстро́й) — город на юге России, в Республике Дагестан.
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ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.