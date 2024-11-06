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В Каспийске сбили украинский БПЛА самолётного типа

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Правда ТВ

В Каспийске сбит БПЛА самолётного типа. Очевидцы около 8 утра слышали два взрыва над городом. Об этом сообщает Shot.

По предварительной информации, ВСУ атаковали город сверхлёгким самолётом А-22 "Летучая лисица" от украинской компании "Аэропракт". Один беспилотник был сбит. По данным SHOT, пострадавших нет.

ВСУ переделывают аэропракт A-22 "Летучая лисица" под дрон-камикадзе. Ранее такими уже пытались атаковать Татарстан.

Уточнения

Каспи́йск (в 1932—1947 годах — Двигательстро́й) — город на юге России, в Республике Дагестан.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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