Вирус Косаки заподозрили у детей в девяти регионах России

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

У детей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, во Владимирской, в Брянской, Калужской и Московской областях, а также в Удмуртии обнаружили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. Об этом сообщают "Известия".

В числе основных симптомов — кашель, повышенная температура, боль в горле, сыпь и расстроенный желудок. Инфекция чаще всего попадает в организм людей, которые отдыхали на заграничных курортах — как правило, в Турции.

Накануне врач из Екатеринбурга Александр Соловьев рассказал, что вирус Коксаки не станет причиной новой пандемии в России, поэтому паниковать из-за него не стоит.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.



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