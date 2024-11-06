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Вирус Косаки заподозрили у детей в девяти регионах России

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Правда ТВ

У детей в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, во Владимирской, в Брянской, Калужской и Московской областях, а также в Удмуртии обнаружили заболевание, напоминающее вирус Коксаки. Об этом сообщают "Известия".

В числе основных симптомов — кашель, повышенная температура, боль в горле, сыпь и расстроенный желудок. Инфекция чаще всего попадает в организм людей, которые отдыхали на заграничных курортах — как правило, в Турции.

Накануне врач из Екатеринбурга Александр Соловьев рассказал, что вирус Коксаки не станет причиной новой пандемии в России, поэтому паниковать из-за него не стоит.

 

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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