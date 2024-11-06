Трамп побеждает на выборах президента США

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп побеждает на выборах главы государства. Трамп показал результат лучше, чем 4 года назад в ключевых колеблющихся штатах.

Как прогнозирует NY Post, по итогам голосования он может набрать 298 голосов. Чтобы выиграть, Камале Харрис было необходимо победить в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Однако и там дорогу ей перешел Трамп.

По данным NBC News, у сторонников кандидата от демократов Камалы Харрис "похоронное" настроение на фоне публикаций СМИ о результатах президентских выборов в США.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.



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