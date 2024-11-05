Турция списала внешний долг Киргизии

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Турция списала внешний долг Киргизии на сумму $58,9 млн в обмен на проекты зелёной экономики. Об этом сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров на пресс-конференции в Бишкеке по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как сообщает Tazabek.

"Я хочу выразить благодарность президенту Эрдогану за принятие решения о списании внешнего долга", — поделился Садыр Жапаров.

В издании также сообщается, что по данным Минфина Киргизии на конец августа 2024 года государственный долг страны перед правительством Турции составлял $62,2 млн. За это время Киргизия смогла выплатить около $4 млн, в результате чего сумма списанного долга достигла $58,9 млн.

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