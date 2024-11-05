Путин поручил разработать основы госполитики для поддержки русского языка

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Президент Владимир Путин поручил разработать проект основных положений государственной политики, направленной на продвижение и поддержку русского языка.

"Прошу администрацию президента и Совет сформулировать базовые, стратегические цели и направления этой важнейшей сферы (поддержка русского языка и его продвижение в мире) и подготовить проект основ государственной политики по этому направлению", — сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Глава государства отметил, что русский язык является одной из основополагающих ценностей страны, а поддержка его и других языков народов России — один из главных приоритетов властей.

Президент также выразил поддержку инициативе по созданию единых государственных учебников русского языка.

Кроме того, он поддержал идею учредить стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой для преподавателей русского языка, работающих за границей.

Путин отметил, что приезжающим в страну для заработка нужны общие нормы по знанию русского языка. По его словам, необходимо определить и установить уровни владения языком с учётом реальных потребностей при трудоустройстве, повседневном общении и профессиональных требованиях.

Отдельно президент подчеркнул важность разработки единого федерального алгоритма для работы с детьми приезжих, не владеющими или плохо владеющими русским языком.

Уточнения

Госуда́рственная поли́тика также публи́чная поли́тика, — принципиальное руководство к действию для органов государственной власти, прежде всего органов исполнительной власти, касающееся определённых направлений их деятельности, соответствующее законам и социальным обычаям.



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