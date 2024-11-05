МО РФ: обстрелы Курской АЭС могут привести к сценарию Чернобыля

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Обстрелы Украиной ключевых объектов инфраструктуры Российской Федерации, включая Курскую АЭС, могут привести к повторению ситуаций, подобных тем, что произошли на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хотелось бы отметить, что обстрелы критически важных объектов инфраструктуры могут привести к необратимым последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", — сообщил Игорь Кириллов.

Он подчеркнул, что одной из основных целей вторжения Вооружённых сил Украины на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



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