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Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с распространением вируса Коксаки в Турции

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Правда ТВ

Роспотребнадзор инициировал работу "горячей линии" в связи с полученной информацией о случаях заболевания российскими гражданами вирусом Коксаки в Турции, сообщили в ведомстве.

"Роспотребнадзор организовал работу "горячей линии" для консультирования граждан в связи с появлением в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах", — сообщают в ведомстве.

Представители Роспотребнадзора уточнили, что Коксаки относится к типу энтеровирусных инфекций.

Энтеровирусные инфекции — это категория вирусных заболеваний, которые передаются через воду, контактно-бытовым и воздушно-капельным путём. Эти инфекции распространяются через воду, овощи, загрязнённые руки, игрушки и элементы окружающей среды.

Уточнения

Вирусы Коксаки (лат. Coxsackievirus) — несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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